3 л воды, взятой при температуре 20 С, смешали с водой при температуре 100 С. Температура смеси оказалась равной 40 С. Чему равна масса горячей воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь.

Физика

3 л воды, взятой при температуре 20 С, смешали с водой при температуре 100 С. Температура смеси оказалась равной 40 С. Чему равна масса горячей воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь.

Автор: Гость