3 л воды, взятой при температуре 20 С, смешали с водой при температуре 100 С. Температура смеси оказалась равной 40 С. Чему равна масса горячей воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь.

Физика
3 л воды, взятой при температуре 20 С, смешали с водой при температуре 100 С. Температура смеси оказалась равной 40 С. Чему равна масса горячей воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь.
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