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3lt;2x-5lt;6 Помогите пожалуйста
Математика
3lt;2x-5lt;6 Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3<2x-5<6 |+5 3+5<2x-5+5<6+5 8<2x<11 |:2 4<x<5.5 Ответ: (4;5.5)
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