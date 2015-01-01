Существуют ли целые числа a,b,c, удовлетворяющие равенству: (a+b)(b+3c)(c+5a)=2015

Алгебра
Существуют ли целые числа a,b,c, удовлетворяющие равенству: (a+b)(b+3c)(c+5a)=2015
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не существуют, Иначе, т.к. 2015 - нечетное число, то каждый множитель в скобках тоже должен быть нечетным числом. Значит их сумма (как сумма трех нечетных чисел) должна быть нечетной. Но с другой стороны: (a+b)+(b+3c)+(c+5a)=6а+2b+4c=2(3a+b+2c) - четное. Противоречие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2(1-х) больше или равен 5х-(3х+2)
Ответить
Математика
Сколько получится если 1×1
Ответить
Русский язык
Помогите надо написать сочинение "Мой любимый уголок природы"
Ответить
Алгебра
3 корень из -0.343 + 6 корень из 729
Ответить
Математика
В группе из 25 студентов каждый знает по крайней мере один иностранный язык- английский или французский. Английский язык знают 1 студентов, француз...
Ответить