Помогите надо написать сочинение "Мой любимый уголок природы"

Гость: Гость:

Общение с природой имеет важное значение для каждого человека. И если у вас есть такое место, где всегда тихо, спокойно, зеленеет трава и виднеется сквозь деревья кусочек голубого неба, - то вы непременно должны быть счастливы.Родной край всегда дорог нашему сердцу, это место, где чувствуешь себя защищенным, и если хочется отдохнуть после школьных занятий, то отправляешься в любимый уголок природы, облюбованный с самого детства. Хорошо ещё, если рядом журчит прохладная речка, перекатывая мелкие камушки, шумят кронами деревья, а летом над цветами гудят труженицы-пчёлы. Сердце моментально размягчается от такой душевности и красоты, а все проблемы отходят на задний план. Ещё днем не мог решить сложную задачку по геометрии, а уже после уроков убегаешь в свой собственный уголок, ложишься на мягкую траву и смотришь, как безмятежно бегут по небу облака, жуешь травинку, мечтаешь, слушаешь любимую музыку.Только самые близкие друзья иногда разделяют со мной эту тихую радость, а чаще всего я прихожу в свое тайное место один. Бывает, хочется поразмышлять о чём-то или просто ненадолго забыться, и полное слияние с природой помогает мне это сделать. Ветер, запутавшись между веток, срывает зеленые листья, бросая мне на лицо, щекочет ухо степной овёс, о чем-то щебечет птица, наверное, тоже радуется солнцу и теплу.Все так быстро происходит и меняется в моем мире, что я устаю от перемен, а в любимом уголке природы жизнь идет своим ходом. Осенью осыпаются желтые листья с осин, и раздетые деревья беззащитно дрожат на ветру. Медленно ползет по листку улитка и прячется в домик от малейшего прикосновения, труженик-муравей тащит соломинку в свой маленький холмик, напоминая мне об отложенных делах. Так, постигая тайны природы, я постепенно взрослею и учусь ценить самое дорогое – свою родину.