В группе из 25 студентов каждый знает по крайней мере один иностранный язык- английский или французский. Английский язык знают 1 студентов, французский-18. а) Сколько студентов знают оба языка? б) Сколько студентов знают англ...

Математика

В группе из 25 студентов каждый знает по крайней мере один иностранный язык- английский или французский. Английский язык знают 1 студентов, французский-18. а) Сколько студентов знают оба языка? б) Сколько студентов знают английский язык не знают французский?

Автор: Гость