В группе из 25 студентов каждый знает по крайней мере один иностранный язык- английский или французский. Английский язык знают 1 студентов, французский-18. а) Сколько студентов знают оба языка? б) Сколько студентов знают англ...
Математика
В группе из 25 студентов каждый знает по крайней мере один иностранный язык- английский или французский. Английский язык знают 1 студентов, французский-18. а) Сколько студентов знают оба языка? б) Сколько студентов знают английский язык не знают французский?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+18=19 25-19=6 (студент)знают оба языка 1+6= 7знают английский 1незнает Французский
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