Лексическое значение слова порывисто

Русский язык
Лексическое значение слова порывисто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прилагательное 1) а) Резкий, стремительный, с внезапными рывками. б) Временами резко усиливающийся, неровный. в) Прерывающийся (о голосе, звуке чего-л.). 2) а) Такой, которому свойственны порывы ; пылкий, легко увлекающийся. б) Проявляющийся порывами. в) Выражающий какой-л. порыв.
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