Лексическое значение слова порывисто

Гость: Гость:

прилагательное 1) а) Резкий, стремительный, с внезапными рывками. б) Временами резко усиливающийся, неровный. в) Прерывающийся (о голосе, звуке чего-л.). 2) а) Такой, которому свойственны порывы ; пылкий, легко увлекающийся. б) Проявляющийся порывами. в) Выражающий какой-л. порыв.