2х+3у=7 4х-5у=2 5х+8у+z=2 3x-2y+6z=-7 2x+y-z=-5
Математика
2х+3у=7 4х-5у=2 5х+8у+z=2 3x-2y+6z=-7 2x+y-z=-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+1,5y=3,5 x=3,5-1,5y 4(3,5-1,5y)-5y=2 14-6y-5y=2 11y<
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2355264÷58+1526112÷56 в столбик ПЛИЗЗЗЗЗbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb...
Русский язык
Выпишите слова, употребленые в переносном значении. Светлая улыбка,ветер перемен,манерная речь,строгий взгляд,грибной дождь,волчий нрав,вызвать на...
Обществознание
Обществознание