2х+3у=7 4х-5у=2 5х+8у+z=2 3x-2y+6z=-7 2x+y-z=-5

Математика
2х+3у=7 4х-5у=2 5х+8у+z=2 3x-2y+6z=-7 2x+y-z=-5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+1,5y=3,5 x=3,5-1,5y 4(3,5-1,5y)-5y=2 14-6y-5y=2 11y<
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