Выпишите слова, употребленые в переносном значении. Светлая улыбка,ветер перемен,манерная речь,строгий взгляд,грибной дождь,волчий нрав,вызвать на ковер, долгий перелет, раскрыть карты, горькая пилюля,военная угроза.

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Выпишите слова, употребленые в переносном значении. Светлая улыбка,ветер перемен,манерная речь,строгий взгляд,грибной дождь,волчий нрав,вызвать на ковер, долгий перелет, раскрыть карты, горькая пилюля,военная угроза.
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Гость:
Светлая, строгий, манерная, грибной,волчий,военная
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