1.Найдите правильный вариант ответа. Владимир был: а) чиновник б) гвардейский офицер в) полковник
Литература
1.Найдите правильный вариант ответа. Владимир был: а) чиновник б) гвардейский офицер в) полковник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно полковник кто такой вообще владимир
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