Срочно помогите пожалуста вопрос по иформатикеустонови порядок при оказании пом??щи пострадавшему от электричесгого тока
Информатика
Срочно помогите пожалуста вопрос по иформатикеустонови порядок при оказании пом??щи пострадавшему от электричесгого тока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 выключить электро прибор 2 взять что нибудь деревянное или резиновое и отодвинуть пострадавшего от опасного места 3 оказать первую медицинскую помощь 4 вызвать скорую помощь
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