Срочно помогите пожалуста вопрос по иформатикеустонови порядок при оказании пом??щи пострадавшему от электричесгого тока

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Срочно помогите пожалуста вопрос по иформатикеустонови порядок при оказании пом??щи пострадавшему от электричесгого тока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 выключить электро прибор 2 взять что нибудь деревянное или резиновое и отодвинуть пострадавшего от опасного места 3 оказать первую медицинскую помощь 4 вызвать скорую помощь
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