Как имея только Cu, O, Na, H2O, H2SO4 получить гидроксид меди

Химия
Как имея только Cu, O, Na, H2O, H2SO4 получить гидроксид меди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu+2H2O=Cu(OH)2+H2 Метал+вода=гидроксид+водород либо можно: 1)2Cu+O2=2CuO 2)CuO+H2O=Cu(OH)2
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