Напишите уравнение окружности с центром в точке А(-3;2) проходящей через точку В(0;-2). помогите пожалуйста

Геометрия

Напишите уравнение окружности с центром в точке А(-3;2) проходящей через точку В(0;-2). помогите пожалуйста

Автор: Гость