Напишите уравнение окружности с центром в точке А(-3;2) проходящей через точку В(0;-2). помогите пожалуйста
Геометрия
Напишите уравнение окружности с центром в точке А(-3;2) проходящей через точку В(0;-2). помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем виде уравнение окружности имеет вид: (x-a)^2+(y-b)^2=r^2; в нашем случае: a=-3; b=2; радиус равен длине отрезка АВ; А(-3;2); В(0;-2); (АВ)^2=r^2=(x2-x1)^2+(y2-y1)^2; r^2=(0-(-3))^2+(-2-2)^2); r^2=9+16; r=√25=5; и уравнение имеет вид: (x+3)^2+(y-2)^2=25;
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