Дан куб .Диоганаль куба равна √72см Найти стороны куба

Математика
Дан куб .Диоганаль куба равна √72см Найти стороны куба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора АС² = АВ² + ВС² = 2*а АС1² = 3*а d = √3*a - формула большой диагонали куба через сторону. d = √72 = √(3*24) = √3*√16*√(3/2) a = 4*√(3/2) = 2*√6 -  сторона куба -ОТВЕТ (~ 4.9) Дополнительно. Если бы было √75, то d= √25*3 = 5√3 и  а= 5
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