Составь и запиши словосочетания, изменяя форму выделенного слово. Обозначает око??чание. зелёный ёлка-__________. ягоды вишня-____________. яркий солнце-____________. берлога медведь-____________. 3 задание
Русский язык
Составь и запиши словосочетания, изменяя форму выделенного слово. Обозначает око??чание. зелёный ёлка-__________. ягоды вишня-____________. яркий солнце-____________. берлога медведь-____________. 3 задание
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Ягода вишня яркое солнце берлога медведя три задания
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