Решите уравнение 5х-2=3/2х+1,5
Алгебра
Решите уравнение 5х-2=3/2х+1,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-2=3/2х+1,5 5х-3/2х=1,5+2 3,5х=3,5 х=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить!!! в группе из 25 студентов каждый знает по крайней мере один иностранный язык- английский или французский. Английский язык знают...
Математика
Колесо с длиной окружности 84 см, проехав некоторое расстояние. совершило 35 оборот??в. Сколько оборотов совершит колесо с длиной окружности 98 см,...
Обществознание
Помогите написать только свое а не краденное с других сайтов Сочинение по цитате "Индивидуальность -это неповторимый набор красок для шедевра по на...
Математика