Помогите решить!!! в группе из 25 студентов каждый знает по крайней мере один иностранный язык- английский или французский. Английский язык знают 1 студентов, французский-18. а) Сколько студентов знают оба языка? б) Сколько ст...
Математика
Помогите решить!!! в группе из 25 студентов каждый знает по крайней мере один иностранный язык- английский или французский. Английский язык знают 1 студентов, французский-18. а) Сколько студентов знают оба языка? б) Сколько студентов знают английский язык не знают французский?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 студентов знают оба языка, один из 25 не знает французского
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