Колесо с длиной окружности 84 см, проехав некоторое расстояние, совершило 35 оборот??в. Сколько оборотов совершит колесо с длиной окружности 98см, проехав это же расстояние?

Математика
Колесо с длиной окружности 84 см, проехав некоторое расстояние, совершило 35 оборот??в. Сколько оборотов совершит колесо с длиной окружности 98см, проехав это же расстояние?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84*35/98=30 84*35 это растояние делим на 98 получаем опять обороты
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