Колесо с длиной окружности 84 см, проехав некоторое расстояние, совершило 35 оборот??в. Сколько оборотов совершит колесо с длиной окружности 98см, проехав это же расстояние?

Математика

Колесо с длиной окружности 84 см, проехав некоторое расстояние, совершило 35 оборот??в. Сколько оборотов совершит колесо с длиной окружности 98см, проехав это же расстояние?

Автор: Гость