Помогите написать только свое а не краденное с других сайтов Сочинение по цитате "Индивидуальность -это неповторимый набор красок для шедевра по названию "Личность", но еще вовсе не сам шедевр

Гость: Гость:

Личность это то что присуще каждому человеку, у каждого она своя. индивидуальность это как я считаю жизненный опыт приобретенный во время общения, путешествия, чтения книг. Из твоего опыта и понимания этого мира и складывается твоя личность. У каждого свое мировоззрение (понимание этого мира) и ни у кого оно не совершенно,не "шедевр"