Помогите написать только свое а не краденное с других сайтов Сочинение по цитате "Индивидуальность -это неповторимый набор красок для шедевра по названию "Личность", но еще вовсе не сам шедевр

Обществознание
Помогите написать только свое а не краденное с других сайтов Сочинение по цитате "Индивидуальность -это неповторимый набор красок для шедевра по названию "Личность", но еще вовсе не сам шедевр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Личность это то что присуще каждому человеку, у каждого она своя. индивидуальность это как я считаю жизненный опыт приобретенный во время общения, путешествия, чтения книг. Из твоего опыта и понимания этого мира и складывается твоя личность. У каждого свое мировоззрение (понимание этого мира) и ни у кого оно не совершенно,не "шедевр"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А+3,8 и а+3, 2/5. Сравните выражения
Ответить
Математика
Найдите наибольший общий делитель чисел: 1) 24 и 42 2) 280 и 88
Ответить
Математика
1.201 Решите пожалуйста, нужно срочно
Ответить
Физика
Су, мұз немесе су буының массалары бірдей болса, олардың қайсысының ішкі энергияс?? ең көп болады?
Ответить
Математика
Упаковке 8 карандашей Сколько карандашей в 4 упаковка
Ответить