Привидете дробь 5/8к новому знаменателю 16; 24; 56; 80; 240; 3200.
Математика
Привидете дробь 5/8к новому знаменателю 16; 24; 56; 80; 240; 3200.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8, 10/16, 15/24, 35/56, 50/80, 150/240, 600/3200
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