Vo= 10 м/с V=0 t=4 c S=?
Физика
Vo= 10 м/с V=0 t=4 c S=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=10 м/с V=0 t=4 c S-? S=Vot+0.5at² V=Vo+at 0=10+a*4 a=-2.5 м/с² Подставляй Дерзай
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