Нужно решение. Отрезок, равный 45 см, разделен на три неравных отрезка. Расстояние между серединами крайних отрезков равно 28 см. Найти длину среднего отрезка.
Геометрия
Нужно решение. Отрезок, равный 45 см, разделен на три неравных отрезка. Расстояние между серединами крайних отрезков равно 28 см. Найти длину среднего отрезка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-28=17 сантиметров
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