I love super rish boys little secret перевод

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I love super rish boys little secret перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В английском языке нет слова rish,а в остальном "я люблю супер парней маленький секрет"
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