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Құқықтық салада қолданылатын стиль түрі??
Қазақ тiлi
Құқықтық салада қолданылатын стиль түрі??
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Какыт салада колданылатын стиль туре
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