Почему в каком-то материке преобладает какая-то религия?
География
Почему в каком-то материке преобладает какая-то религия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В северной Америке преобладает католичество,т.к. его туда завезли европейцы,они распространяли в калониях свою культуру и религию
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