Два камешка выпущены из рук с одной и той же высоты, один после другого через 1 с. по какому закону будет меняться расстояние между ними при дальнейшем их падении

Физика
Два камешка выпущены из рук с одной и той же высоты, один после другого через 1 с. по какому закону будет меняться расстояние между ними при дальнейшем их падении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно будет! Вес у камней разный и соответственно по разному сопротивляются воздушному потоку.
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