Два камешка выпущены из рук с одной и той же высоты, один после другого через 1 с. по какому закону будет меняться расстояние между ними при дальнейшем их падении

Физика

Два камешка выпущены из рук с одной и той же высоты, один после другого через 1 с. по какому закону будет меняться расстояние между ними при дальнейшем их падении

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