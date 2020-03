1) Вывести на экран квадраты первых 10 целых чисел. 2)Вывести в обратном порядке квадраты первых 10 целых чисел. 3)Подсчитать сумму целых чисел от 0 до -10. 4) Вывести a и b с клавиатуры и вывести квадраты и кубы чисел от a ...

Гость: Гость:

# Код на ruby 2.2.3p173 for i in 1..10 puts i**2 end # 2 10.step(1, -1) {|i| puts i**2 } # 3 s = 0 0.step(-10, -1) {|i| s += i } p s # 4 a = gets() b = gets() for i in a..b puts "#{i**2} #{i**3}" end