Приведите примеры ситуации когда несоблюдение закона привело к нарушение порядк??
Обществознание
Приведите примеры ситуации когда несоблюдение закона привело к нарушение порядк??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дача взятки сотруднику полиции, пересечение сплошной линии на дороге, распитие спиртных напитков в общественном месте, школьник поймал покемона в церкви
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