|x| + 2|5-x|помогите срочно!!!
Математика
|x| + 2|5-x|помогите срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Списывай, я не знаю то нето но вроде так решил)
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