Зачем человеку нужна музыка и сможет ли он без нее жить?

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Музыка позволяет человеку более глубоко размышлять, переживать определенные эмоции, музыкой можно передать свои чувства, она помогает в разных сферах деятельности - кроме того, даже вспомнить что-то очень важное и значимое. Для композиторов музыка была смыслом жизни. Для нас - это отдельный мир, отдушина, которая позволяет не ограничивать себя, пуститься в вихрь воображения, пережить негативные эмоции и наполниться позитивными)