Географические открытия 20-21 века

Гость: Гость:

1.скорость таяния ледников 2. картирование генома человека 3. обнаружение воды на Марсе 4. получение стволовых клеток 5. управление протезами с помощью сигналов мозга 6. обнаружение планет-"пришельцев" 7. новые предки человека 8. подтверждение существования темной материи 9. изучение мягких тканей динозавра 10. открытие нового космического объекта в Солнечной системе