3 насоса одинаковой мощности заполнят бассейн за 8 часов.Сколько поттебуется времени,чтобы заполнить бассейн,если будут работать 4 таких насоса? 2)Диаметр площади,имеюшей форму круга,15 см.Вичисли её площадь и длину окружности

Алгебра

3 насоса одинаковой мощности заполнят бассейн за 8 часов.Сколько поттебуется времени,чтобы заполнить бассейн,если будут работать 4 таких насоса? 2)Диаметр площади,имеюшей форму круга,15 см.Вичисли её площадь и длину окружности

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