3 насоса одинаковой мощности заполнят бассейн за 8  часов.Сколько поттебуется времени,чтобы заполнить бассейн,если будут работать 4 таких насоса? 2)Диаметр площади,имеюшей форму круга,15 см.Вичисли её площадь и длину окружности

Алгебра
3 насоса одинаковой мощности заполнят бассейн за 8  часов.Сколько поттебуется времени,чтобы заполнить бассейн,если будут работать 4 таких насоса? 2)Диаметр площади,имеюшей форму круга,15 см.Вичисли её площадь и длину окружности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 н. - за 8 часов 4 н. - за ? ч.   1. 3*8=24(ч) - общее время 8 насосов 2. 24:4=6 (ч) Ответ : за 6 часов
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