3. Некоторые виды грибов имеют зеленую окраску таллома. Почему их нельзя отнести к царству растений, ведь наличие в клетках растений хлорофилла придает им зеленый цвет? Обоснуйте ответ.
Биология
3. Некоторые виды грибов имеют зеленую окраску таллома. Почему их нельзя отнести к царству растений, ведь наличие в клетках растений хлорофилла придает им зеленый цвет? Обоснуйте ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но грибу-то зеленую окраску придает не хлорофилл. Попугаи тоже зеленые бывают. Также различие между грибами и растениями одним хлорофиллом не ограничивается...
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