3. Некоторые виды грибов имеют зеленую окраску таллома. Почему их нельзя отнести к царству растений, ведь наличие в клетках растений хлорофилла придает им зеленый цвет? Обоснуйте ответ.

Биология

3. Некоторые виды грибов имеют зеленую окраску таллома. Почему их нельзя отнести к царству растений, ведь наличие в клетках растений хлорофилла придает им зеленый цвет? Обоснуйте ответ.

Автор: Гость