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√3 плез...........,,,..........
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√3 плез...........,,,..........
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56-х-12=24 -х=24+12-56 -х=-20 х=20
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