Напишите сочинение про маму

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Напишите сочинение про маму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама самый пркрасный человек на свете.Я ей очень дорожу.Она всегда мне помогает и в трудные минуты всегда рядом.Она мой самый верный друг.Я ее очень люблю и ценю.Я не знаю что бы я делала без моей мамы.Я ее люблю потому ,что она у меня есть...Я очень благодарна за ее заботу.Она самая красивая ,заботливая и лучшая мама на свете!!!!!
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