3 полки расположены друг над другом.На самой нижней полке 11 книг.На каждой следующ??й полке на 4 книги больше,чем на предыдущей.Сколька книг на 3-й полке?Решите задачу,сделав рисунок.

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Решение: 11+4=15 (к.)на второй полке 15+4=19 (к.)на третьей полке Рисунок можно нарисовать так: Рисуешь три палки по горизонтали,друг над другом и рисуешь там палки или цифры,и пишешь рядом с каждой полкой справа +3