3 пожалуйста.. Умоляю!!

Гость: Гость:

А) 2(3-5с)+1=4(1-с); 6-10с+1=4-4с; -10с+4с=4-6-1; -6с=-3; с=0.5 б) -3(2х+1)-20=8х+5; -6х-3-20=8х+5; -6х-8х=5+3+20; -14х=28 х=-2 в) (5х+7)*3=61-10х; 15х+21=61-10х; 15х+10х=61-21; 25х=40; х=1.6 г) (8-у):2=7+у; 8-у=14+2у; -у-2у=14-8; -3у=6; у=-2