Упростите выражение (2+3х)(4-6х+9х)-27х
Алгебра
Упростите выражение (2+3х)(4-6х+9х)-27х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2+3х)(4-6х+9х)-27х начальный пример 8-12х+18х+12х-18х^2+27х^2 -27х=8-9х+9х^2
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