А) поезд шел без остановки 3ч со скоростью58км/ч .Сколько километров прошел поезд за это время? б)автомобиль проехал430км за 5часов.С какой скоростью шел автомобиль?
Математика
А) поезд шел без остановки 3ч со скоростью58км/ч .Сколько километров прошел поезд за это время? б)автомобиль проехал430км за 5часов.С какой скоростью шел автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3 * 58 = 174 (км) б) 430 : 5 = 86 (км/ч)
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