А) поезд шел без остановки 3ч со скоростью58км/ч .Сколько километров прошел поезд за это время? б)автомобиль проехал430км за 5часов.С какой скоростью шел автомобиль?

Математика

А) поезд шел без остановки 3ч со скоростью58км/ч .Сколько километров прошел поезд за это время? б)автомобиль проехал430км за 5часов.С какой скоростью шел автомобиль?

Автор: Гость