3,15/9=? Столбиком плииииз.
Математика
3,15/9=? Столбиком плииииз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот фото на котором я решила для вас столбиком крч.... фото не грузится 3.15:9=0.35 315\9 - 27 ------ 45 - 45 ---------- 0
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