4800:(a x5-560) = 120
Математика
4800:(a x5-560) = 120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А*5-560=4800:120 а*5-560=40 а*5=40+560 а*5=600 а=120
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