Найдите значение выражения 4,6y-2,1y+3,5, если y = 4; y = 9. Заранее спасибо)

Математика
Найдите значение выражения 4,6y-2,1y+3,5, если y = 4; y = 9. Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала приведём подобные слагаемые 4.6у-2.1у+3.5=2.5у+3.5 при у=4, 2.5у+3.5=2.5*4+3.5=10+3.5=13.5 при у=9, 2.5у+3.5=2.5*9+3.5=22.5+3.5=26
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