Найдите значение выражения 4,6y-2,1y+3,5, если y = 4; y = 9. Заранее спасибо)
Математика
Найдите значение выражения 4,6y-2,1y+3,5, если y = 4; y = 9. Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала приведём подобные слагаемые 4.6у-2.1у+3.5=2.5у+3.5 при у=4, 2.5у+3.5=2.5*4+3.5=10+3.5=13.5 при у=9, 2.5у+3.5=2.5*9+3.5=22.5+3.5=26
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Существительное, которое нельзя представить в форме множественного числа: гнездо, директор, поляна, грусть, кинотеатр
Английский язык
Математика
Математика
На консервной фабрике из 100кг винограда получают 65л сока. Сколько сока получают из тонны винограда? НАПИШИ Пожалуйста по действиям!!!! Даю 11б...