Существительное, которое нельзя представить в форме множественного числа: гнездо, директор, поляна, грусть, кинотеатр

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Существительное, которое нельзя представить в форме множественного числа: гнездо, директор, поляна, грусть, кинотеатр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это существительное : грусть
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