На консервной фабрике из 100кг винограда получают 65л сока. Сколько сока получают из тонны винограда? НАПИШИ Пожалуйста по действиям!!!! Даю 11балов

Математика

На консервной фабрике из 100кг винограда получают 65л сока. Сколько сока получают из тонны винограда? НАПИШИ Пожалуйста по действиям!!!! Даю 11балов

Автор: Гость