На консервной фабрике из 100кг винограда получают 65л сока. Сколько сока получают из тонны винограда? НАПИШИ Пожалуйста по действиям!!!! Даю 11балов
Математика
На консервной фабрике из 100кг винограда получают 65л сока. Сколько сока получают из тонны винограда? НАПИШИ Пожалуйста по действиям!!!! Даю 11балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т=1000кг 1000÷100=10 65×10=650л
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