С2 (в квадрате) - 4,5 ________________ если С = -2,1 3
Математика
С2 (в квадрате) - 4,5 ________________ если С = -2,1 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,0369 вроде так , подставь значение и посчитай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ядро азота 14/7 N захватило нейтрон и испустило протон.чему равна массовое число ядра,образовавшего в результате этих превращений?
История
Математика
теплоход был в пути 3 суток.В 1 день он прошел 3/10 всего пути.Во 2день 9/20всего пути.Ка??ую часть пути теплоход прошел в третьи сутки?