С2 (в квадрате) - 4,5 ________________ если С = -2,1 3

Математика
С2 (в квадрате) - 4,5 ________________ если С = -2,1 3
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Гость:
0,0369 вроде так , подставь значение и посчитай
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