Определите влажность воздуха в классе если сухой термометр показывает 20 градусов по цельсию, а термометр обернутый влажной марлей - 15 градусов по цельсию. благоприятная ли это влажность для учащихся

Физика
Определите влажность воздуха в классе если сухой термометр показывает 20 градусов по цельсию, а термометр обернутый влажной марлей - 15 градусов по цельсию. благоприятная ли это влажность для учащихся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При tсух=20°С,  tмокр=15°С   ψ=59% (относительная влажность воздуха по аспирационному психрометру, благоприятная для учащихся)
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