Определите влажность воздуха в классе если сухой термометр показывает 20 градусов по цельсию, а термометр обернутый влажной марлей - 15 градусов по цельсию. благоприятная ли это влажность для учащихся
Физика
Определите влажность воздуха в классе если сухой термометр показывает 20 градусов по цельсию, а термометр обернутый влажной марлей - 15 градусов по цельсию. благоприятная ли это влажность для учащихся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При tсух=20°С, tмокр=15°С ψ=59% (относительная влажность воздуха по аспирационному психрометру, благоприятная для учащихся)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Информатика
Математика
Литература