Определите влажность воздуха в классе если сухой термометр показывает 20 градусов по цельсию, а термометр обернутый влажной марлей - 15 градусов по цельсию. благоприятная ли это влажность для учащихся

Физика

Определите влажность воздуха в классе если сухой термометр показывает 20 градусов по цельсию, а термометр обернутый влажной марлей - 15 градусов по цельсию. благоприятная ли это влажность для учащихся

Автор: Гость