△ABC ABgt; BCgt; AC. Найдите
Математика
△ABC ABgt; BCgt; AC. Найдите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как треугольник равносторонний,то его высота является(как в равнобедренном треугольнике) медианой и биссектрисой.Нам нужна медина,она делит сторону пополам. Значит дальше рассматриваем прямоугольный трегольник AHC,где угол Н=90 грдусов. По теореме Пифагора далее
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