Составь программу действий и вычисли (598046+35409154):900-600*70920:9000
Математика
Составь программу действий и вычисли (598046+35409154):900-600*70920:9000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(598046+35409154):900-600*70920:9000=35280 1) 598046+35409154=36007200 2)36007200 :900=40008 3) 600*70920=42552000 4)42552000:9000=4728 5)40008- 4728=35280
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