Помогите решить задачу по програмируванию:Знайти суму 1-го ,3-го,5-го...19-го елементі?? масиву з 20 дійсних чисел.Будь ласка дуже потрібно.
Информатика
Помогите решить задачу по програмируванию:Знайти суму 1-го ,3-го,5-го...19-го елементі?? масиву з 20 дійсних чисел.Будь ласка дуже потрібно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=20; var a:array[1..n] of real; i:integer; s:real; begin writeln('Исходный массив:'); for i:=1 to n do begin a[i]:=10*random; write(a[i]:5:1); end; writeln; s:=0; for i:=1 to n do if i mod 2 <> 0 then s:=s+a[i]; writeln('S = ',s:5:2) end. Пример (для 10 чисел): Исходный массив: 1.0 2.2 7.2 8.4 8.6 7.5 3.9 0.3 6.8 5.2 S = 27.63
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