Прочитай текст Раздели его на абзацы. Составь план. Рома любит читать книги. Маль??ик прочел уже много интересных повестей и рассказов. Он часто подходит к книжному шкафу и рассматривает корешки книг. вот стоят толстые тома то...

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Прочитай текст Раздели его на абзацы. Составь план. Рома любит читать книги. Маль??ик прочел уже много интересных повестей и рассказов. Он часто подходит к книжному шкафу и рассматривает корешки книг. вот стоят толстые тома толкового словаря. вот разноцветные сборники сказок разных народов. А это собрания сочинений великих русских поэтов Пушкина и Лермонтова .Рома достает с полки свою любимую книгу о пиратах и сокровищах далеких морей. мальчик тоже хотел бы стать отважным моряком. но не кровожадным пиратом. рома часто представляет себя в мечтах добрым капитаном. он приходит людям на помощь в трудную минуту.

Автор: Гость