На пришкольном участке растут 48 деревьев: лип, берез и рябин. Рябин и берез вместе 40 деревьев. Рябин в дава раза больше , чем лип. Сколько деревьев каждого вида растут на пришкольном участке?

Математика

На пришкольном участке растут 48 деревьев: лип, берез и рябин. Рябин и берез вместе 40 деревьев. Рябин в дава раза больше , чем лип. Сколько деревьев каждого вида растут на пришкольном участке?

Автор: Гость