На пришкольном участке растут 48 деревьев: лип, берез и рябин. Рябин и берез вместе 40 деревьев. Рябин в дава раза больше , чем лип. Сколько деревьев каждого вида растут на пришкольном участке?
Математика
На пришкольном участке растут 48 деревьев: лип, берез и рябин. Рябин и берез вместе 40 деревьев. Рябин в дава раза больше , чем лип. Сколько деревьев каждого вида растут на пришкольном участке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-40=8лип 8*2=16рябин 40-16=26 берез
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